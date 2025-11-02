Lecce, Di Francesco:”abbiamo affrontato al meglio una gara di una delicatezza unica”

Eusebio Di FRancesco è soddisfatto della vittoria ottenuta dal suo Lecce contro la Fiorentina. :” la squadra ha affrontato la gara alla grande. Siamo stati in difficoltà i primi 10′ ma poi noi abbiamo iniziato a crescere. Siamo stati compatti e corti, abbiamo affrontato al meglio una gara di una delicatezza unica. Potevamo essere più bravi nella gestione della palla ma tutti hanno fatto una grande prova. Ma non è facile entrare in contesti del genere”.