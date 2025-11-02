Serie A: Torino -Pisa 2-2



Il Torino, riprende il Pisa, recuoperando il doppio svantaggio . Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata impattano 2-2 contro i toscani.

Tante emozioni e quattro gol . Nel corso del primo tempo i toscani partono molto forte: al 13’ Akinsanmiro colpisce una clamorosa traversa, ma nel proseguo dell’azione Moreo riesce a trovare il suo primo gol in Serie A con un bel mancino al volo. ILa reazione del Torino è imediara , ma viene soffocata dal raddoppio al 29’ : fallo in area di rigore di Casadei, csu Vural. Dal dischetto Moreo non sbaglia e firma la sua personale doppietta. Il Toro attacca a testa bassa : prima (al 42’) il colpo di testa quasi a pallonetto di Simeone accorcia le distanze, poi (al 48’, in pieno recupero) Che Adams controlla in area il cross di Lazaro e calcia forte sotto la traversa per il 2-2 all’intervallo. Baroni viene espulso per proteste. Secondo tempo con rtimi più bassi con il risultato che non cambia a favore di uno , o dell’altro. Torino, sale a quota 13 punti al quarto pareggio stagionale. Il Pisa esce dalla zona retrocessione, salendo a quota 6.

IL TABELLINO

Torino-Pisa 2-2

Torino (3-5-2): Paleari ; Ismailj , Maripan (dal 22’ st Tameze ), Coco ; Pedersen , Casadei , Ilic , Vlasic (dal 1’ st Ngonge ), Lazaro (dal 28’ st Biraghi ); Adams (dal 21’ st Gineitis ), Simeone (dal 33’ st Zapata ). All. Baroni. A disp. Siviero, Popa, Masina, Dembelé, Ilkhan, Asllani, Anjorin, Njie.

Pisa (3-5-2): Semper Calabresi , Caracciolo , Canestrelli ; Touré (dal 21’ st Nzola ), Vural (dal 38’ st Marin ), Hojholt (dal 1’ st Aebischer ), Akinsanmiro , Leris (dal 38’ st Cuadrado ); Moreo (dal 21’ st Angori ), Meister . All. Gilardino. A disp. Nicolas, Scuffet, Mbambi, Albiol, Bonfanti, Denoon, Lorran, Piccinini, Tramoni, Buffon.

Arbitro: Arena.

Marcatori: 13’, 29’ rig. Moreo (P); 42’ Simeone (T), 45’+3 Adams (T).

Ammoniti: Casadei (T), Pedersen (T); Hojholt (P).

Espulsi: Baroni (All. Torino).