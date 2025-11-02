Serie A: Hellas Verona-Inter 1-2, l’autogol al 94° di Frese regala i tre punti ai nerazzurri

L’nter batte 2-1 il Verona nel match delle ore 12,30 decima giornata di Serie A e . Nerazzurri accorciano sul Napoli capolista a-1.

La squadra di Chivu sblocca la partiata dopo un quarto d’ora con Zielinski, il tiro al volo del polacco su assist di Chalanoglu da corner non da scampo a Montipò.

I nerazzurri abbassano il ritimo e incassano al 40′ il pareggio scaligero con un gran destro di Giovane , prima dell’intervallo , Orban centra il palo alla destra di Sommer.

Nella ripresa Chivu ricorre alla panchina con gli ingressi di Dumfries, Esposito, Barella e Dimarco, il Verona si racchiude nela prpria metà campo e fa mokta densità in area, difficile per l’Inter sfondare. L’Hellas non rinucia a ripartire in contropiede Quando il risultato sembra ormai acquisito, per i padroni di casa arriva però la beffa: il cross di Barella in pieno recupero è deviato in maniera del tutto fortunosa da Frese verso la sua porta, Montipò è colto di sorpresa e non può nulla. Tripice fiscgio di Doveri , Inter che incassa tre punti e seonda vittoria consecutiva. Verona resta inchiodato in zona retrocessione.

IL TABELLINO

Verona-Inter 1-2

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro (43′ st Harroui), Gagliardini, Bernede (28′ st Niasse), Bradaric; Giovane (35′ st Sarr), Orban (28′ st Mosquera).

Allenatore: Zanetti

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique (10′ st Dumfries), Sucic, Calhanoglu, Zielinski (10′ st Barella), Carlos Augusto (20′ st Dimarco); Bonny (10′ st Esposito), Lautaro.

Allenatore: Chivu

Arbitro:

Marcatori: 16′ Zielinski (I), 40′ Giovane (V), 45’+4 st aut. Frese (I)

Ammoniti: Orban (V), Bisseck (I), Bella-Kotchap (V)