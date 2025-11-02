Juventus, Spalletti:” dovremo migliorare sottoporta”

Luciano Spalletti ai microfoni Dazn commenta la prima vittoria alla guida della Juventus. “Abbiamo fatto una buona prima parte di tempo anche se poi abbiamo sofferto sia nel finale della prima frazione che a inizio ripresa. Però abbiamo anche creato tanto, non so quante volte capiterà di avere così tante occasioni: dovremo migliorare sotto porta”. “Cerco di fare le cose fatte bene per chi ci vuole bene. Mi impegno. Sarà fondamentale instaurare buoni rapporti coi calciatori, ho sempre fatto così. Spero che mi riesca quello che in Nazionale non mi è riuscito benissimo... Attraverso la condivisione delle emozioni si cresce come squadra”.