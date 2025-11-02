Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Verona , Zanetti:"dobbiamo avere la forza di guardare avanti con fiducia"
Inter , Chivu:”siamo stati fortunati contro un Verona che ha identità e qualità”
Serie A: Torino -Pisa 2-2

Inter , Chivu:”siamo stati fortunati contro un Verona che ha identità e qualità”

Novembre 2, 2025
scritto daRedazione

“. Abbiamo affrontato una squadra insidiosa e ben organizzata, che in alcuni momenti della partita ci ha messi in difficoltà, in queste partite è più facile perdere che vincere. Li abbiamo aspettati dopo il primo gol, per far prendere dei rischi a loro. Loro sulle seconde palle sono bravi e hanno pareggiato il match, siamo stati un po’ lenti in quella fase e loro sono stati molto bravi”. Così Cristian Chivu dopo la vittoria dell’Inter a Verona.

Novembre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Verona , Zanetti:"dobbiamo avere la forza di guardare avanti con fiducia"

Novembre 2, 2025
Articolo successivo

Serie A: Torino -Pisa 2-2

Novembre 2, 2025

Recommended for You

Verona , Zanetti:”dobbiamo avere la forza di guardare avanti con fiducia”

Juventus, Spalletti:” dovremo migliorare sottoporta”

Cremonese, NIcola:” abbiamo fatto una prestazione giusta”

Como , Fabregas:”Non posso rimproverare nulla ai ragazzi mi hanno fatto godere”

Napoli, Conte:” mi è èpiaciuto lo spirtito della squadra”

Juventus , Spallettyi:” ci vuole coraggio , diventa fondamentale”