Colpo grosso del Lecce al Franchi, Fiorentina battuta 1-0

Una decima gioirnata Serie A buoia per la Fiorentina che incassa un’0alytta sconfitta. Questa volta a passare allo stadio Frabnchi è il Lecce , finale 1-0 a A decidere il match decisiva la rete di Berisha al 23’.



Ancora un pesante ko in casa per la Fiorentina. 1-0 contro il Lecce. Il vantaggio salentino al 23’ Berisha recupera e allarga per Morente, che crossa dentro l’area per la chiusura del triangolo proprio conl’albanese per l’1-0 da pochi metri . Nella ripresa Pioli si gioca le sue carte cambia totalmente il centrocampo, gettando nella mischia anche Gudmundsson insieme a Kean e Dzeko. Il Lecce regge bene l’impatto e all’84’ Rapuano cincede un calcio di rigore per fallo di Pierotti su Ranieri, poi annullato dopo controllo al Var ( Il Lecce vince 1-0 e sale a 9 punti in classifica, Fiorentina bloccata a quota 4 e dopo Pradè anche Pioli potrebbe dire addio alla viola.

IL TABELLINO

Fiorentina-Lecce 0-1

Fiorentina (3-5-2): De Gea ; Pongracic , Comuzzo (dal 31’ st Fazzini), Ranieri ; Dodo , Ndour (dal 1’ st Sohm ), Nicolussi Caviglia (dal 1’ st Mandragora ), Fagioli (dal 1’ st Gudmundsson), Fortini ; Kean , Dzeko (dal 15’ st Piccoli ). All. Pioli. A disp. Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Parisi, Marì, Richardson.

Lecce (4-2-3-1): Falcone ; Veiga , Gaspar , Gabriel , Gallo; Ramadani , Coulibaly; Morente (dal 44’ st Kaba sv), Berisha (dal 31’ st Maleh sv), Banda (dal 28’ st Pierotti ); Stulic (dal 44’ st Camarda ). All. Di Francesco. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Kouassi, Siebert, Sala, Helgason, Sottil, N’Dri.

Arbitro: Rapuano.

Marcatori: 23’ Berisha (L).

Ammoniti: Nicolussi Caviglia (F), Fagioli (F), Kean (F), Ranieri (F); Veiga (L).