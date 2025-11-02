Sfondo scuro Sfondo chiaro
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3
Masters 1000 Parigi: Sinner batte Aliassime e torna numero 1 al mondo

Novembre 2, 2025
Redazione

L'azzurro batte Felix Auger-Aliassime in finale in due set (6-4, 7-6) e scavalca Alcaraz in vetta alla classifica Atp.

r Jannik Sinner trionfa al al Masters 1000 di Parigi. Alla Défense Arena l'altoatesino batte Felix Auger-Aliassime in finale (6-4, 7-6) e torna numero uno del ranking Atp scavalcando Carlos Alcaraz . Subito break al primo set dell'italiano , poi la vittoria al primo set 6-4. Nel secondo set Jannik non sfrutta subito due palle break nel primo game, emntre Aliassime riesite affidandosi al suo micidiale servizio . Il match arriva sul 6 pari e al tie brea,kpoi altre tre nel settimo game e infine piazza al tie-break, Sinner si aggiudiuca un mini -break , poi afonda e vince il torneo frabcesel Rolex Paris Masters. Sinner conquista il quinto torneo stagionale dopo gli Australian Open, Wimbledon, Pechino e Vienna, il 23.mo in carriera e tiene in corsa Lorenzo Musetti per le Atp Finals di Torino

 SET1° Set 2° Set
J. Sinner
(2, ITA)		267
F. Auger-Aliassime
(9, CAN)		046
Novembre 2, 2025
Redazione
Novembre 2, 2025
