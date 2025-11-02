Sfondo scuro Sfondo chiaro
Lutto nel mondo del calio , è morto Giovanni Galeone

Novembre 2, 2025
scritto daRedazione

Aveva 84 anni nel suo palmares quattro pomozioni in A tra Pescara, Udinese e Perugia.

È morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Era ricoverato in ospedale a Udine. Era malato da tempo. Da allenatore ha conquistato quattro promozioni: due a Pescara (1986-87 e 1991-92), una a Udine e una a Perugia. Ha allenato anche Napoli, Como, Spal. Il suo 4-3-3 è stato un modello per tanti. Si è ritirato nel 2013. A Pescara è leggenda, basti pensare che la stazione dei treni fu inaugurata alla sua presenza. Ha avuto rapporti burrascosi con i suoi presidenti: grande freddezza con Scibilia e molto teso con Gaucci. È stato il maestro di Massimiliano Allegri.

Novembre 2, 2025
scritto daRedazione
