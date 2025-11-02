Fiorentina , contestazione dei tifosi al Franchi

Dopo la sconfitta interna cintro il Lecce , è iniziata la contestazione dei tifosi viola: La società non parla , c’è il silenzio stampa . A quanto pare Piloli non intende dimettersi . Il club starevìbbe lavorando per un’accordo consensuale ma, c’è da rimperire la casella del diurettore sportyivo , a seguito del divorzio da Daniele Pradè.

Insomma tra nuovo eventuale allenatore e direttoire sportivo i nommi sono tanti: per la panchgina Paolo Vanoli, Daniele De Rossi , cìè chi sostiene un ritorno di raffaele Palladino. Per il ruolo da diesse Cristiano Giuntoli e Gianluca Petrachi con quest’ultimo in vantaggio).

Intanto all’esterno dello stadio è proseguita la contestazione iniziata durante la partita dei tifosi viola. Fumogeni accesi e tamburi con le camionette della Polizia in antisommossa davanti a ingresso della tribuna centrale. Nella notte tra venerdì e sabato in città erano apparsi striscioni contro squadra, allenatore e società firmati Curva Fiesole.