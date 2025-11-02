Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Lecce, Di Francesco:"abbiamo affrontato al meglio una gara di una delicatezza unica"
Torino , Baroni:”èenso che la mia espulsione sia stata eccessiva”
Serie A: Parma - Bologna 1-3

Torino , Baroni:”èenso che la mia espulsione sia stata eccessiva”

Novembre 2, 2025
scritto daRedazione

Marco Baroni non ha digerito l’espusione dal terreno di gioco nella gara pareggiata dal suo Torino (2-2) contro il Pisa. Il tecnico granata al termine del match:” Bastava il giallo e un richiamo: in ogni caso accetto, la decisione dell’arbitr Arena o e, ho sempre grande rispetto verso gli arbitri e starò più attento. Avevamo azzannato la gara, poi abbiamo preso gol sulle loro due azioni e siamo stati bravi a rimanere in partita – l’analisi del pareggio maturato all’Olimpico Grande Torino – e alla fine ci è mancato il guizzo, oltre a un po’ di energia: se avessimo segnato noi per primi, sarebbe stata un’altra partita”.

Novembre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Lecce, Di Francesco:"abbiamo affrontato al meglio una gara di una delicatezza unica"

Novembre 2, 2025
Articolo successivo

Serie A: Parma - Bologna 1-3

Novembre 2, 2025

Recommended for You

Lecce, Di Francesco:”abbiamo affrontato al meglio una gara di una delicatezza unica”

Inter , Chivu:”siamo stati fortunati contro un Verona che ha identità e qualità”

Verona , Zanetti:”dobbiamo avere la forza di guardare avanti con fiducia”