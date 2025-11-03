Roma , Gasperini:”Siamo dispiaciuti per il risultato però purtroppo si sbagliano anche i rigori e le occasioni”

“Non risco a trovare qualche cosa che non è andata bene”. Meglio pensare a quelle positive viste stasera quì a San Siro”. Così Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta della sua Roma (1-0) contro il Milan. “Abbiamo creato tanto e dobbiamo percorrere questa strada. Quando esci da queste partite sei rammaricato per il risultato ma fiducioso di poter fare punti giocando sempre così. Questa sera abbiamo fatto il salto di qualità tranne che nelle conclusioni – ha detto il tecnico della Roma a Dazn .-