Roma , Gasperini:”Siamo dispiaciuti per il risultato però purtroppo si sbagliano anche i rigori e le occasioni”

Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Milan-Roma 1-0, decide Pavlovic. Dybala sbaglia in calcio di rigore
Milan , Allegri:"nei primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio"

Novembre 3, 2025
Redazione

“Non risco a trovare qualche cosa che non è andata bene”. Meglio pensare a quelle positive viste stasera quì a San Siro”. Così Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta della sua Roma (1-0) contro il Milan. “Abbiamo creato tanto e dobbiamo percorrere questa strada. Quando esci da queste partite sei rammaricato per il risultato ma fiducioso di poter fare punti giocando sempre così. Questa sera abbiamo fatto il salto di qualità tranne che nelle conclusioni – ha detto il tecnico della Roma a Dazn .-

Novembre 3, 2025
Redazione
Novembre 3, 2025
Milan , Allegri:"nei primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio"

Novembre 3, 2025

