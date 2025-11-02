La 10a giornata della Serie A sorriude al Bologna, nel derby emiliano i felsinei battotono 3-1 il Pamra.

Si mette subito bene per i Ducali , appena 12 seconbdi e 1′ Bernabè con un precisio diagnale batte Skorupski. Il Bologna reagisce e con Castro pareggia i conti l al 17′ su assist di Holmm. Un pò di sfrtuna si accanisce contro il Parma: si infortunano Estevez e Circati, costringendo Cuesta a utilizzare due slot per i cambi, ma soprattutto Ordonez si fa espellere al 35′ per doppia ammonizione. Odgaard e Rowe sfiorano il vantaggio dei felsinei. Nella ripresa il Bologna sotto un vero diluvio per la pioggia , attacca colpendo l’esterno della rete con Castro e rendendosi pericoloso con Pobega, ma esultano al 67′: cross di Miranda, errore difensivo del Parma e 2-1 di Castro. Nei Ducali entra Cutrone , l’ex Como cerca la via del gol, ms, a rendersi pericoloso è ancora il Bologna : Dallinga colpisce una traversa e sfiora due volte la rete.Il match si trascina con il Parma che gioca palle lunghe in area senza creare pericoli alla porta diufesa da Skorupski. Il match lo chide MIranda Juan Miranda al 91′ sull’assist di Cambiaghi. Finisce dunque 3-1 per il Bologna, che riaggancia la Juventus e sale a quota 18 punti. Parma che, invece, si ferma a quota 7.



IL TABELLINO

PARMA (3-5-2) – Suzuki ; Delprato , Circati (40′ Ndiaye ), Valenti ; Ordonez , Bernabé , Keita , Estevez (23′ Sørensen ), Britschgi (32′ st Hernani); Pellegrino (32′ st Djuric ), Benedyczak5 (32′ st Cutrone ).

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Løvik, Begic, Cremaschi, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Ciardi. All. Cuesta.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski ; Holm , Heggem , Lucumì , Juan Miranda ; Freuler (10′ st Moro), Pobega ; Orsolini (37′ st Bernardeschi ), Odgaard (26′ st Fabbian ), Rowe (37′ st Cambiaghi ); Castro (26′ st Dallinga 6).

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Casale, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana. All. Niccolini (sostituisce Italiano).

Arbitro: Bonacina.

Marcatori: 1′ Bernabé (P), 17′ Castro (B), 22′ st Castro (B), 46′ st Juan Miranda (B).

Ammoniti: Castro (B), Valenti (P), Cambiaghi (B).

Espulso: Ordoñez (P) al 35′ per doppia ammonizione.