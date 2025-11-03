Milan , Allegri:”nei primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio”

Massimiliano Allegri al termine del match vinto dai rossoneri contro la Roma (1-0): “Nei primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio – ammette -. Noi non riuscivamo s imbastire azioni e abbiamo comesso errori in tutti i sensi. Abbiamo subito una grande pressione da parte della Roma Secondo me bisogna abbassare De Winter o Bartesaghi per far fare più strada a quelli che ci davano pressione. Così non è stato. Poi una volta andati in vantaggio ci siamo disposti meglio in fase difensiva. Nel secondo tempo siamo tornati in campo molto bene, abbiamo avuto occasioni per raddoppiare e non ci siamo riusciti. Poi è ovvio che devi anche difendere, e in area abbiamo difeso discretamente bene: loro grandi occasioni pulite non ne hanno avute a parte i primi 35 minuti”.



