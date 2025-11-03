Milan , Allegri:”nei primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 3, 2025
scritto daRedazione

Massimiliano Allegri al termine del match vinto dai rossoneri contro la Roma (1-0): “Nei primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio – ammette -. Noi non riuscivamo s imbastire azioni e abbiamo comesso errori in tutti i sensi. Abbiamo subito una grande pressione da parte della Roma Secondo me bisogna abbassare De Winter o Bartesaghi per far fare più strada a quelli che ci davano pressione. Così non è stato. Poi una volta andati in vantaggio ci siamo disposti meglio in fase difensiva. Nel secondo tempo siamo tornati in campo molto bene, abbiamo avuto occasioni per raddoppiare e non ci siamo riusciti. Poi è ovvio che devi anche difendere, e in area abbiamo difeso discretamente bene: loro grandi occasioni pulite non ne hanno avute a parte i primi 35 minuti”.

Novembre 3, 2025
scritto daRedazione
Novembre 3, 2025
