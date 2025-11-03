Milan-Roma 1-0, decide Pavlovic. Dybala sbaglia in calcio di rigore

Nel posticipo della decima giornata di Serie A il Milan batte 1-0 la Roma portandosi a -1 dal Napoli capolista. I

I giallorossi partono forte e confezionano sette occasioni da gol , aggrednendo il Nilan frastornato con errori di valutazione nella fase di costruzione del gioco. Cristante, El Ayanoui e Dybala, le più nitide opportunità. Il calkcio è bello perchè è anche strano , a passare in vantggio è il Milana: 39′ Bartesaghi recupera palla e innesca un contropiede , Leao v si inola lungo la fascia sinistra , mette al centuo dell’area unnrasoterra raccolto da Pavlovic che di piatto mette la palla alle spalle di Svilar. La Roma accusa il colpo e rischgia di capitilare di nuovo , Fofana si divora il 2-0.

Nella ripresa il Milan inizia col piglio giusto e più volte vicino al gol del raddoppio. A sfiorarlo sono Ricci e Fofana prima, Nkunku poi con una deviazione fortunosa che impatta sul palo. Hermoso salva sulla line al 68′, la conlcusione di Leao. Gasperini ricorre alla panchina e mette in campo Dovbyk, l’ucraino ,fa la sponda per Pellegrini che calciando subisce fallo dal limite. Sugli sviluppi della punizione Fofana in barriera allarga il braccio e Guida lì vicino non ha dubbi nel decretare il rigore per i giallorossi all’82’, con Dybala che però viene ipnotizzato da Maignan dal dischetto. Nel finale la Roma si catapulta in attacco ma il riosultato non cambia . I r ossoneri agganciano i i giallorossi e l’Inter al secondo posto a un punto dal Napoli di Conte.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 1-0

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (42′ st Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (39′ st Loftus-Cheek), Leao (45’+4′ st Tomori)

A disposizione: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello

Allenatore: Allegri

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (39′ st Tsimikas); Wesley, El Ayanoui (6′ st Pellegrini), Kone, Cristante, Celik (31′ t Dovbyk); Soulé (6′ st Bailey), Dybala (39′ st Baldanzi)

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy

Allenatore: Gasperini

Arbitro: Guida

Marcatori: 39′ Pavlovic (M)