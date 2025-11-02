Sfondo scuro Sfondo chiaro
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Serie B – risultati 11a Giornata
Serie B – risultati 11a Giornata

Novembre 2, 2025
Sabato 1 novembre 2025

Avellino-Reggiana (12:30) 4-3

21’ autorete Simic (R), 32’ rigore Insigne (A), 50’ Biasci (A), 55’ Novakovich (R), 62’ Novakovich (R), 64’ Simic (A), 70’ Palumbo (A)

Carrarese-Frosinone (15:00) 0-

41’ rigore Calò (F), 89’ Ghedjemis (F)

Padova-Südtirol (15:00) 1-1

43’ Merkaj (S), 85’ rigore Bortolussi (P)

Virtus Entella-Empoli (17:15) 1-0

86’ Tiritiello (VE)

Palermo-Pescara (19:30) 5-0

23’ Pierozzi (PA), 46’ Segre (PA), 58’ Pierozzi (PA), 72’ Brunori (PA), 83’ Diakité (PA)

Domenica 2 novembre 2025

Bari-Cesena (15:00) 1-0

61’ Gytkjaer (B)

Catanzaro-Venezia (15:00) 2-1

54’ Iemmello (C), 60’ Yeboah (V)

Modena-Juve Stabia (15:00) 3-0

14’ Nieling (M), 69’ rigore Gilozzi (M), 90’ autorete Ruggero (M)

Monza -Spezia (17:15) 1-0

53’ Ravanelli (M)

Sampdoria-Mantova (19:30) 0-1

87’ Ruocco (M)

Classifica

Modena 24

Monza 23

Frosinone 21

Cesena 20

Palermo 19

Venezia 16

Avellino 16

Catanzaro 15

Reggiana 15

Juve Stabia 14

Carrarese 14

Padova 14

Virtus Entella 13

Bari 12

Südtirol 11

Empoli 11

Mantova 9

Pescara 8

Sampdoria 7

Spezia 7

Prossimo turno – 12a Giornata

Venerdì 7 novembre 2025

Spezia-Bari 20:30

Sabato 8 novembre 2025

Empoli-Catanzaro 15:00

Frosinone-Modena 15:00

Mantova-Padova 15:00

Reggiana-Virtus Entella 15:00

Südtirol-Carrarese 15:00

Juve Stabia-Palermo 17:15

Venezia-Sampdoria 19:30

Domenica 9 novembre 2025

Cesena-Avellino 15:00

Pescara-Monza 17:15

Novembre 2, 2025
Novembre 2, 2025
Novembre 3, 2025

