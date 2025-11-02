Serie B – risultati 11a Giornata

Sabato 1 novembre 2025
Avellino-Reggiana (12:30) 4-3
21’ autorete Simic (R), 32’ rigore Insigne (A), 50’ Biasci (A), 55’ Novakovich (R), 62’ Novakovich (R), 64’ Simic (A), 70’ Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone (15:00) 0-
41’ rigore Calò (F), 89’ Ghedjemis (F)
Padova-Südtirol (15:00) 1-1
43’ Merkaj (S), 85’ rigore Bortolussi (P)
Virtus Entella-Empoli (17:15) 1-0
86’ Tiritiello (VE)
Palermo-Pescara (19:30) 5-0
23’ Pierozzi (PA), 46’ Segre (PA), 58’ Pierozzi (PA), 72’ Brunori (PA), 83’ Diakité (PA)
Domenica 2 novembre 2025
Bari-Cesena (15:00) 1-0
61’ Gytkjaer (B)
Catanzaro-Venezia (15:00) 2-1
54’ Iemmello (C), 60’ Yeboah (V)
Modena-Juve Stabia (15:00) 3-0
14’ Nieling (M), 69’ rigore Gilozzi (M), 90’ autorete Ruggero (M)
Monza -Spezia (17:15) 1-0
53’ Ravanelli (M)
Sampdoria-Mantova (19:30) 0-1
87’ Ruocco (M)
Classifica
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Juve Stabia 14
Carrarese 14
Padova 14
Virtus Entella 13
Bari 12
Südtirol 11
Empoli 11
Mantova 9
Pescara 8
Sampdoria 7
Spezia 7
Prossimo turno – 12a Giornata
Venerdì 7 novembre 2025
Spezia-Bari 20:30
Sabato 8 novembre 2025
Empoli-Catanzaro 15:00
Frosinone-Modena 15:00
Mantova-Padova 15:00
Reggiana-Virtus Entella 15:00
Südtirol-Carrarese 15:00
Juve Stabia-Palermo 17:15
Venezia-Sampdoria 19:30
Domenica 9 novembre 2025
Cesena-Avellino 15:00
Pescara-Monza 17:15