Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3
Champions League , oggi in campo Napoli e Juventus contro Eintracht e Sporting Lisbona

Novembre 4, 2025
scritto daRedazione

Quarta giiornata Champions league. Oggi in campo due squadre italiane: il Napoli ospita al ‘Maradona’ l’Eintracht Francoforte, allo Stadium , Juventus-Sporting Lisbona. Ecco quì di seguito tutte le gare di oggi e five vederle in TV.

Martedì 4 novembre

    ore 18.45: NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, inviati Massimo Ugolini, Francesco Modugno e Niccolò Omini, Diretta Gol Daniele Barone

    ore 18.45: SLAVIA PRAGA-ARSENAL su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Federico Zanon

    ore 21.00: JUVENTUS-SPORTING LISBONA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Aldo Serena, inviati Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Riccardo Gentile

    ore 21.00: LIVERPOOL-REAL MADRID su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, inviati Filippo Benincampi, Diretta Gol Antonio Nucera

    ore 21.00: PSG-BAYERN MONACO su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano

    ore 21.00: TOTTENHAM-COPENAGHEN su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Federico Botti

    ore 21.00: ATLETICO MADRID–UNION SAINT-GILLOISE su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Luca Mastrorilli

    ore 21.00: OLYMPIACOS-PSV su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Manule Favia

    ore 21.00: BODOE GLIMT-MONACO su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Giovanni Poggi

Mercoledì 5 novembre

  • ore 18.45: QARABAG-CHELSEA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Luca Mastrorilli
  • ore 18.45: PAFOS-VILLARREAL su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Elia Faggion
  • ore 21.00: OLYMPIQUE MARSIGLIA-ATALANTA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi, inviati Massimiliano Nebuloni e Valentina Mariani, Diretta Gol Federico Zancan
  • ore 21.00: MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, commento Lorenzo Minotti, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara
  • ore 21.00: CLUB BRUGGE-BARCELLONA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Federico Zanon
  • ore 21.00: NEWCASTLE-ATHETIC BILBAO su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Nicolò Ramella
  • ore 21.00: BENFICA-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore 21.00: AJAX-GALATASARAY su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Paolo Redi
  • ore 21:00: Inter – Kairat Almaty
