Serie A: Lazio-Cagliari 2-0

(Serena Albino)- Nell’ultimo match 10^ giornta Serie A , la Lazio batte il Cagliairi 2-0. successo della Lazio sul Cagliari a chiudere la 10ª giornata di Serie A. La squadra di Sarri si porta così a -2 dal Como, mentre il Cagliari incassa il secondo ko consecutivo.



Allo stadio Olimpico l’avvio della gara non offre spunti di rilievo l c’è equilibrio in campo , più gestione della palla dei biancocelesti, il Cagliari cera di non soffire tentando qualche ripartenza. Il primo vero squillo si registra al 28’, quando Basic sbaglia la mira da ottima posizione su assist di Zaccagni. Lo stesso capitano bianocleste sfiora poi il gol pochi instanti più tardi, innescato da Lazzari., infine Marusic alla mezz’ora impegna Caprile nel deviare in calcio d’angolo. Il Cagliari risponde ma, Provedel è attento nel respingere una conclusione di Folorunsho al 43’.

Nella riropesa Ronagnoli rimane negli spogliatoi perun problema muscolare, al suo posto c’è Provstgaard. Il Cagliari si rende pericoloso con Gaetano , solo davanti a Provedel , ma calcia debolmente tra e braccia del poriere biancoceleste.

.Dal pericolo scampato al vantaggio laziale: 65′ Isaksen salta Palestra e Luperto con due finte e poi calcia col mancino superando Caprile. Il Cagliari risponde con Pavoletti, ma il suo tentativo all’82’ si spegne sul fondo. Il match lo cgiude capitan Zaccagnii al 91’, sfruttando un errore di Prati. La vittoria porta la Lazio a quota 15 punti, a -2 dal Como. Il Cagliari incassa invece il secondo ko di fila e resta a 9 punti.

Allo stadio Olimpico





IL TABELLINO

LAZIO-CAGLIARI 2-0

Lazio (4-3-3): Provedel ; Lazzari (28’ st Pellegrini), Gila , Romagnoli (1’ st Provstgaard ), Marusic ; Guendouzi , Cataldi , Basic (17’ st Vecino ); Isaksen (39’ st Pedro ), Dia (39’ st Noslin ), Zaccagni .

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane, Hysaj. All.: Sarri

Cagliari (4-3-2-1): Caprile ; Palestra (34’ st Idrissi ), Mina , Luperto , Zappa ; Adopo, Prati , Folorunsho (34’ st Pavoletti); Gaetano (12’ st Felici 5), Esposito (24’ st Kilicsoy); Borrelli (24’ st Luvumbo 5).

A disp.: Radunovic, Sarno, Mazzitelli, Di Pardo, Rodriguez, Cavuoti, Zè Pedro. All.: Pisacane

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 20’ st Isaksen (L), 45’+1’ st Zaccagni (L)

Ammoniti: Gaetano (C), Felici (C)