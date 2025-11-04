Lazio , Sarri:”una vittoria che da segnali dui crescita”

Dopo la vittoria contro il Cagliari Maurizio Sarri guarda positivamente avanti. “E’ una vittoria che ci dà segnali di crescita. Il Cagliari non perdeva in trasferta da tanto ed era una gara complicata – ha spiegato il tecnico della Lazio -. Ne siamo venuti a capo da squadra matura che ha spinto sull’acceleratore quando c’era da spingere e ha saputo soffrire”. “I ragazzi stanno crescendo e il nostro obiettivo di costruire una base su cui far crescere una squadra competitiva va avanti”.