Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Sassuolo, Grosso:”Quando la prestazione non è di livello, ogni giocatore deve fare di più”
Novembre 3, 2025
“Non faccio nomi, ma sappiamo che il nostro livello può essere migliore e potevamo fare di più in Serie A se non fai prestazioni di livello, fai fatica e lasci dei punti per strada. Avremmo potuto fare molto meglio nel primo tempo, poi siamo stati bravi a riprenderla e abbiamo commesso degli errori, concedendo delle ripartenze. Nel finale stavamo dominando e avremmo potuto creare l’occasione per vincerla, invece ci siamo fatti del male da soli e abbiamo lasciato dei punti in giro”. Cos’ Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo il ko col Genoa. “

Novembre 3, 2025
Novembre 3, 2025
Novembre 4, 2025

