Pisacane , Cagliari:” dobbiamo solo credere in quello che stiamo facendo”

” Alla fine la prestazione ci sarà buona per il futuro. Dobbiamo prendere le cose positive per riprendere il cammino che stavamo facendo. Volevamo avere un po’ di pallino del gioco in mano e potevamo farlo con Gaetano e Prati in mediana che hanno maggiore qualità, siamo arrivati a un passo dal finalizzare e non siamo stati precisi. Mi preoccuperei di più se non arrivassimo, dobbiamo solo credere in quello che stiamo facendo”. Questa l’analisi in conferenza stampa di Fabio Pisacane dopo la scofitta subita dal suo Cagliari.