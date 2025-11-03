Sfondo scuro Sfondo chiaro
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Milan , Maignan:"Sono tre punti importanti come ogni punti che dobbiamo cercare"
Napoli, Conte:"Intanto qualcuno deve aver segnato, perché siamo primi in classifica"
Napoli, Conte:”Intanto qualcuno deve aver segnato, perché siamo primi in classifica”

Novembre 3, 2025
scritto daRedazione

il Napoli rotirna a giocare in Champions , domani sera (martedì) al maradona arriva l’Heintracht Francoforte. n I partenopei viaggiano con 3 punti in classifica (sconfitta contro il PSV e vittoria contro lo Sporting Lisbona). I tedeschi, ottavi in Bundesliga, hanno gli stessi punti degli azzurri. Antonio Conte presenta la sfida di domani (ore 18.45)


“Intanto qualcuno deve aver segnato, perché siamo primi in classifica. Cercate sempre il bicchiere mezzo vuoto, noi abbiamo delle difficoltà sia per l’inserimento dei nuovi sia per gli infortunati. Da inizio anno sento sempre critiche, poi guardo la classifica e siamo primi. Abbiamo sopperito a tante assenze, poi vedo il Napoli in testa alla classifica. Ve le fate queste domande? Serve vincere, Anguissa quanti gol ha fatto in più? Tre? Quei gol mettili agli attaccanti. Facciamo analisi serie”.

Novembre 3, 2025
scritto daRedazione
Milan , Maignan:"Sono tre punti importanti come ogni punti che dobbiamo cercare"

Novembre 3, 2025

Novembre 3, 2025
Fiorentina, Pioli non intende dimettersi

Novembre 3, 2025

Novembre 3, 2025

