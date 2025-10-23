Sfondo scuro Sfondo chiaro
Atp 200 Vienna: Sinner -Altmaier 6-0, 6-2. L'atoatresino agli ottavi
Juventus, Tudor:"quello che avevamo preparato lo abbiamo fatto bene"

Ottobre 23, 2025
Redazione

Mastica amato Igor Tudor , dopo la sconfitta di misura al Bernabeu (1-0 contro il Real Madrid. Il tecnio biancionero al termione del match ai microfoni Prime . ” Almeno un gol lo meritavamo, i ragazzi sono dispiaciuti. Da quando sono qui abbiamo sbagliato approccio in poche partite. Questa squadra ha punti di forza e limiti, le va data fiducia perché la strada è quella giusta, i paragoni con il passato non aiutano ma capisco che è così. Io esco contento, fiducioso”.

Ottobre 23, 2025
Redazione
Ottobre 23, 2025
Ottobre 23, 2025

