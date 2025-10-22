Champions League: Inter 4-0 al Saint-Gilloise

A Bruxelles ,l’Inter cehtra nella terza giornata della fase a campionato di Champions League: i nerazzurri battono 4-0 l’Union Saint-Gilloise e restano a punteggio pieno insieme a Psg e Arsenal. Nerazzurri a un passo dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta che potrebbe già essere blindata il 5 novembre quando a San Siro arriverà l’abbordabile Kairat Almaty.

Cotntinua la marcia dei nerazzurri in Champions League . Nel match contro i belgi dell’Union SG, l’inizio è da brividi: Sommer compie due strepitose parate sulle conclusioni di David e Rasmussen e Lautaro che salva di testa sulla linea su Burgess. Con il passare dei minuti i nerazzurri lievitano : Pio Esposito manca il vantaggio , ma nel finale di tempo Dumfries sblocca al (41′) da pochi passi. Manca il raddoppio Lautaro a tu per tu con Scherpen, poi l’aergentino si rifà e lo infila con un destro sotto l’incrocio (46′). Al 53′ la chiude Calhanoglu con un perfetto rigore assegnato dal Var per un tocco di braccio di Mac Allister su un colpo di testa di Lautaro. Esposito sbaglia un gol a porta vuota, ma al 76′ cala il poker e realizza il suo primo gol in Champions League.

IL TABELLINO

UNION SG-INTER 0-4

Union Saint-Gilloise (3-5-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane (39′ st Schoofs), Rasmussen (16′ st Giger), Van De Perre, Niang (30′ st Patris); Ait El Hadj (16′ st Florucz), David (16′ st Rodriguez). A disp.: Chambaere, Barry, Guilherme Smith, Boufal, Sykes. All.: Hubert

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (14′ st Dimarco); Dumfries (32′ st Luis Henrique), Frattesi, Calhanoglu (14′ st Sucic), Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez (14′ st Bonny), Esposito. A disp.: J. Martinez, Calligaris, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Akanji. All.: Chivu

Arbitro: Nyberg (Svezia)

Marcatori: 41′ Dumfries (I), 46′ pt Lautaro Martinez (I), 8′ st rig. Calhanoglu (I), 31′ st Esposito (I)

Ammoniti: De Vrij (I)