Inter, Chivu:"Un gruppo fantastico, che ha ancora margini di miglioramento"
Inter, Chivu:"Un gruppo fantastico, che ha ancora margini di miglioramento"

Ottobre 22, 2025
scritto daRedazione

Cristian Chivu, si gode con la sua Inter terza vittoria su tre in Champions League dopo il 4-0 rifilato all’Union SGLeague: “Questa squadra doveva ritrovare fiducia e mettersi alle spalle il finale della stagione scorsa che gli aveva dato delle delusioni dopo tante aspettative e dopo una stagione fatta molto bene. Il calcio a volte può essere molto bastardo e ti regala cose negative che poi ti porti dietro: l’amarezza fa brutti scherzi. I ragazzi avevano bisogno di fiducia, di essere compresi, di essere… shakerati. Sono bravi e hanno ancora la voglia di lavorare sodo per fare un’altra stagione ai vertici“.

Ottobre 22, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 22, 2025

Ottobre 22, 2025
Ottobre 22, 2025

Ottobre 22, 2025

