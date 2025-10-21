Champions League , il programma del martdì e dove vederle in tv

Due italiane in campo stasera alle ore 21: il Napoli farà visita al Psv , mentre l’Inter giocherà contro i belgi dell’Union Sint-Sg. Ecco il prgramma delle patite di oggi 21 ottobre , gli orari e dove vederle in tv.
21.00 Union SG-Inter – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 PSV-Napoli – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Arsenal-Atletico Madrid – Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Villarreal-Manchester City – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Bayer Leverkusen-PSG – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Newcastle-Benfica – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Copenhagen-Borussia Dortmund – Sky Sport 258 e in streaming su NOW e Sky Go