Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Cremonese-Udinese 1-1. Zaniolo risponde a Terracciano Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Union Saint-Gilloise -Inter , le probabili formazioni
Champions League , il programma del martdì e dove vederle in tv
Eindhoven : espulsi 180 tifosi del Napoli

Champions League , il programma del martdì e dove vederle in tv

Ottobre 21, 2025
scritto daRedazione

Due italiane in campo stasera alle ore 21: il Napoli farà visita al Psv , mentre l’Inter giocherà contro i belgi dell’Union Sint-Sg. Ecco il prgramma delle patite di oggi 21 ottobre , gli orari e dove vederle in tv.

21.00 Union SG-Inter – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 PSV-Napoli – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Arsenal-Atletico Madrid – Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Villarreal-Manchester City – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Bayer Leverkusen-PSG – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Newcastle-Benfica – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go
21.00 Copenhagen-Borussia Dortmund – Sky Sport 258 e in streaming su NOW e Sky Go

Ottobre 21, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Union Saint-Gilloise -Inter , le probabili formazioni

Ottobre 21, 2025
Articolo successivo

Eindhoven : espulsi 180 tifosi del Napoli

Ottobre 21, 2025

Recommended for You

Arbitro tedesco per PSV -Napoli, svedese per Union Saint-Gilloise

Juventus, Tudor:”c’è il rammarico di non aver chiuso prima la partita”