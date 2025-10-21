Eindhoven : espulsi 180 tifosi del Napoli

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 21, 2025
(rainews24.it) – Sono stati tutti espulsi i 180 tifosi del Napoli fermati nella serata di ieri nella zona di Fuutlaan a Eindhoven, in Olanda, dove è in programma, stasera, la partita di Champions tra il Napoli e il Psv

Il match è considerato ad alto rischio per la rivalità tra le due tifoserie: gli ultrà del Psv sono gemellati con quelli dell’Inter mentre quelli del Napoli hanno legami con gruppi del Feyenoord.

I 180 supporters erano stati fermati all’inizio della zona rossa istituita in vista della partita e il sindaco della città, Jeroen Dijsselbloem, aveva emanato una ordinanza per evitare che potessero esserci disordini per le strade.

La polizia nederlandese aveva descritto i tifosi del Napoli come un “gruppo numeroso” con una “certa atmosfera”: quando gli agenti hanno chiesto ai tifosi di lasciare il centro città, le loro richieste sarebbero state ignorate. I tifosi sono quindi stati arrestati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramentie sono stati portati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan.

Da quanto è trapelato,  il verbale dell’accaduto sarà trasmesso dalla Polizia olandese alla Questura di Napoli per l’eventuale emissione di Daspo.     

I supporter sono stati tutti fermati ed espulsi, anche quelli che avevano regolare biglietto per assistere alla partita.

