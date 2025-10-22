Napoli , Conte : nonb siamo quelli dell’anno scorso

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A finale: Cremonese-Udinese 1-1. Zaniolo risponde a Terracciano
Ottobre 22, 2025
“Bisogna ritrioare lo spirto dellos scorso anno . Non è semplice inserire nove giocatori , è sbagliato. Dentro un vecchio sistema chefunzionava così Antonio Conte in conferenza stanpa dopo lapesante asconfitta contro il PSV.- “Dobbiamo farci tutti quanti un bagno di umiltà. Lo dico sempre . Un minimno di esperienza per valutare tutta la situazione. Napoli  è una piazza importante e non bisogna buttare fumo negli occhi. Se qualcuno la vede diverso da me lo accetto . Abbiamo fatto delle sclete e ribadisco quest’anno sarà un’annata molto complessa. La pattitra di oggi ci deve dare un’accelerata per essere come quelli dell’anno scorso, e lavorare.

