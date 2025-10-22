Champions League: Napoli travolto 6- 2 dal PSV

Il Napoli spazzato via con un perentorio 6-2 ad Eindhoven contro il Psv e incappa nella seconda sconfitta in tre giornate nella fase campionato di Champions League.

Distratto poco incisivo , lento e con poche idee , forse le residue scorie dopo la sconfotta in campionato con il Torino, la squadra di Conte , incassa il secondo stopo dopo quello con il City e mete a rischio la qualificazione ai playoff. contro Heintracht e Qatabag al Maradona gli azzurri non possono più sbagliare.

Al via la squadra di Antonio Conte mette sui ritmi e alla mezzora su cross di Spinazzola , McTominay di testa fa cenbtro. Dura poco il vantaggio , il Psv parte in contropiede e pareggia su autogol di Buongiorno su cross teso di un ringiovanito Persic, non basta : il Napoli perde le distanze e va in tilt e incassa il secondo gol su pasticcio di Beukema che apre ilò campo a Saibari i facile per l’attaccante solo davanti a Milinkovic-Savic mette a segno il 2-1.

La ripresa il Bapoli è più reattivo , ma è solo apparenza , poian paino i partenopei si sgretolano e incassano dopo 10 minuti il terzo gol : Mauro Junior sfrutta un clamoroso varco sulla sinistra della difesa azzurra per servire a Man l’assist che blinda il risultato. Già in copnfuzione , gli azzurri dopo aver subito la terza rete si sgretolano ; senza idee , ostaggio degli avversari . Lucca viene espulso con il rosso diretto in dieci , c’è il crollo totale e incassano il quarto gol (ancora Man) poi , quinto (Pepi), e sesto gol (Driouech). In mezzo la rete di McTominay . Una serata amarissima , un ko pesante , e sabato cìè l’Inter in campionato.

IL TABELLINO

Psv-Napoli 6-2

Psv (4-3-3): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski (1′ st Obispo), Salah-Eddine (39′ st Dest); Saibari (43′ st Wanner), Mauro Junior, Veerman; Man, Til (39′ st Pepi), Perisic (39′ st Driouech).

Allenatore: Bosz

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema (12′ st Juan Jesus), Buongiorno, Spinazzola (12′ st Gutierrez); Gilmour (12′ st Lang); Politano (28′ st Neres), Anguissa, De Bruyne (39′ st Elmas), McTominay; Lucca.

Allenatore: Conte

Arbitro: Siebert

Marcatori: 31′ e 41′ st McTominay (N), 35′ aut. Buongiorno (P), 38′ Saibari (P), 9′ st e 35′ st Man (P), 42′ st Pepi (P), 44′ st Driouech (P)

Ammoniti: Gasiorowski (P), Veerman (P), Spinazzola (N)

Espulsi: Lucca (N)