Champions League- risultati

Serie A finale: Cremonese-Udinese 1-1. Zaniolo risponde a Terracciano
Ottobre 22, 2025
scritto daRedazione

Tanti gol nei primi match della terza giornata Champion League.Pesante sconfitta del Napoli 6-2 contro il PSV. Sette gol del PSG al Leverkusen. il Barcellona ne fa 6 all’Olympiacos.

Risultati

BARCELLONA OLYMPIACOS  6 – 1

7′ M. FERMIN LOPEZ 39′ M. FERMIN LOPEZ 68′ L. YAMAL (R) 74′ M. RASHFORD 76′ M. FERMIN LOPEZ 79′ M. RASHFORD 53′

EL KAABI (R) KAIRAT ALMATY PAFOS 0 – 0

ARSENAL ATLETICO MADRID Terminata 4 – 0

57′ M. GABRIEL 64′ G. MARTINELLI 67′ V. GYOKERES 70′ V. GYOKERES

BAYER LEVERKUSEN PARIS SG   2 – 7

38′ S. ALEIX GARCIA (R) 54′ S. ALEIX GARCIA 7′ W. PACHO 41′ D. DOUE’ 44′ K. KVARATSKHELIA 45’+3′ D. DOUE’ 50′ N. MENDES 66′ O. DEMBELE’ 90′ V. VITINHA

 COPENHAGEN BORUSSIA DORTMUND 2-4

34′ W. ANTON (A) 90′ V. DADASON 20′ F. NMECHA 61′ R. BENSEBAINI (R) 76′ F. NMECHA 87′ F. SILVA

NEWCASTLE BENFICA 3 – 0

32′ A. GORDON 70′ H. BARNES 83′ H. BARNES

PSV EINDHOVEN NAPOLI 6 – 2

 31’ NCTOMINAY , 35′ A. BUONGIORNO (A) 38′ I. SAIBARI 54′ D. MAN 80′ D. MAN 87′ R. PEPI 89′ C. DRIOUECH , 86′ S. MCTOMINAY

UNION SG INTER 0 – 4

41′ D. DUMFRIES 45’+1′ L. MARTINEZ 53′ H. CALHANOGLU (R) 76′ F. ESPOSITO

VILLARREAL MANCHESTER CITY 0 – 2

17′ M. SAVINHO 40′ B. SILVA

 Mercoledì 22 Ottobre

 ATHLETIC BILBAO QARABAG 18.45

GALATASARAY BODO GLIMT 18.45

MONACO TOTTENHAM 21.00

ATALANTA SLAVIA PRAGA 21.00

CHELSEA AJAX 21.00

EINTRACHT FRANCOFORTE LIVERPOOL 21.00  

BAYERN MONACO CLUB BRUGGE 21.00

REAL MADRID JUVENTUS 21.00  

I match in TV

Galatasaray-Bodo/Glimt, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go alle 18.45 Athletic-Qarabag, Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go alle 18.45 Real Madrid-Juventus, Diretta streaming su Prime Video alle 21.00 Atalanta-Slavia Praga, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00 Eintracht Francoforte-Liverpool, Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00 Chelsea-Ajax, Diretta tv in chiaro su TV8, Sky Sport 254 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go alle 21.00 Bayern-Bruges, Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00 Monaco-Tottenham, Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00 Sporting-Marsiglia, Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00

Ottobre 22, 2025
scritto daRedazione
