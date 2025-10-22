Champions League : Atalanta – Slavia Praga , probabili formazioni

Alla New Balance Arena di Bergamo , l’Atalanta ospita i cechi dello Slavia Praga – terza giornata Champions League. calcio d’inizio alle ore 21.00 .

La Dea è reduce dal pareggio casalingo per 0-0 in campionato contro la Lazio e la squadra allenata da Ivan Juric occupa la 22esima posizione 22esima posizione, in piena zona playoff, a quota 3 : una sconfitta controm il PSG , una vittoria interna contro il Bruges. Lo Slavia Praga ha un solo punto in classifica frutto del pareggio con il Glimt e la sconfitta con l’Inter.

Atalanta-Slavia Praga, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Lookman. All. Juric

Slavia Praga (4-5-1): Stanek; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vlcek; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Doudera; Kusej. All. Trpisovsky

Sarà l’arbitro spagnolo Ricardo de Burgos a dirigere Atalanta-Slavia Praga, Assistenti Iker De Francisco (ESP) e Alfredo Rodriguez Moreno (ESP), IV José Luis Munuera (ESP); V.A.R. Cesar Soto Grado (ESP), A.V.A.R. Carlos del Cerro Grande (ESP).

Atalanta-Slavia Praga, dove vederla in tv

Atalanta-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.