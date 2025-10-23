Atalanta, Juric:” Dobbiamo restare positivi, prima o poi arriva il momento che ti sblocchi”

C’è leggera amarezza nella parlole di Ivan Juric , al termine del pareggio 0-0 della Dea contro lo Savia Praga. Il tecnico degli orobici, intervenuto ai microfoni di Sky: “In due partite abbiamo avuto 15 palle gol in tutti i modi, è un momento così. Sei contento quando crei, perché significa che lavori bene, ma in avanti gira così e non riusciamo a fare gol. Dobbiamo restare positivi, prima o poi arriva il momento che ti sblocchi”.Preoccupati? No, sono dispiaciuto perché abbiamo fatto cose di livello concedendo poco, ma se non riesci a fare gol sei triste perché non vinci” ha aggiunto”.