Nella terza giornata di Champions League l’Atalanta non va oltre lo 0-0 contro lo Slavia Praga. Alla New Balance Arena di Bergamo con sono mancate le emozioni , con occasioni amboi le parti.

Nel primo tempo è lo Slavia a mjettere paura a Carnesecchi:Ju Chory lascia partire un tiro-cross che per poco non trova Kusej che manca la deviazione da due passi. L’Atalanta ripoìnde con due occasioni , prima con una conclusione di Kossounou murato da Markovic e poi con un tiro dalla distanza di De Ketelaere che trova ancora una volta preparato l’estremo difensore ceco . L’estremo difensore ospite Markovic si ripete al 27′ negando il gol a Krstovic da pochi passi. De Ketelaere, è il più attivo e crea altre occasioni da gol sempre sventate dalla difesa dello Slavia. Anche Carnesecchi merita una segnalazione con un grande intervento di su Moses. Si va al ripos sullo 0-0.

Nella ripresa Juric mischia le carte e sostituisce l’ammonito Bernasconi per con Zalewski per non rinunciare alla spinta lungo la fascias. Lo Slavia, alza le barricate e non lascia spazi alla Dea , non rinunciando a qualche iniziativa in attacco col solito Kusej, ma la conclusione non è precisa. Juric ancora mette mani alla panchina, con Sulemana e Scamacca che prendono il posto di Krstovic e Lookman. Slavia resiste e con con Sadilek prima e Chory poi impensierisce Carnesecchi pronto alla ‘chiamata’. . La Dea riponde all’81’, con Scamacca che su cross di Zalewski , l’attaccante al rientro sfiora il vantaggio vantaggio, il colpo di testa termina alto. All’85’ ancora Scamacca Markovic a mon si fa sorprendere e devia in angolo. Ulimi palpiti del match con l’ingresso di Samardzic che ci prova dalla distanza, ma il suo tiro termina ampiamente fuori. Finice 0-0 con la Dea che resta a 4 punti a metà classifica.

IL TABELLINO

ATALANTA-SLAVIA PRAGA 0-0

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi ; Kossounou , Hien , Djimsiti ; Zappacosta 6 (29′ st Bellanova ), De Roon , Ederson , Bernasconi (1′ st Zalewski ); De Ketelaere (45’+1′ st Samardzic ), Krstovic (17′ st Scamacca 6), Lookman (17′ st Sulemana

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Pasalic, Brescianini, Ahanor, Maldini

Allenatore: Juric

Slavia Praga (4-3-3): Markovic ; Mbodji (16′ st Sadilek ), Zima , Vlcek (43′ st Sanyang ), Boril ; Dorley , Zafeiris, Moses (24′ st Chaloupek ); Provod , Chory , Kusej 6(43′ st Prekop )

A disposizione: Stanek, Razek, Cham, Hashioka, Chytil, Jelinek, Kovar, Sloncik

Allenatore: Trpisovsky

Arbitro: De Burgos (Spagna)

Ammoniti: Bernasconi, De Roon, Zalewski (A), Boril, Prekop (S)