Napoli – Eintracht Francoforte, le probabili formazioni

Novembre 4, 2025
Il Napoli scenderà in campo stasera alle ore18,45 nel terco impegni Champions league contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Obiettivo degli azzuri conquistare i tre punti al Maradona e portarsi a quota 6. L’Eintracht viaggia in classifica aquota 1 punto.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte

e Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown; Doan, Knauff; Wahi. Allenatore: Toppm

Il ortoghese Joao Pinheiro é l’arbitro di Napoli-Francoforte. Assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia.

Novembre 4, 2025
