Juventus-Sporting Lisbona , le probabili formazioni

Novembre 4, 2025
scritto daRedazione

Allo Stadium la Juve ospita i portoghesi dello Sporting Lisbonca – quarta giornata – Chamnpions League. Ecco le probabili formazioni . Debutto di Spalletti sulla panchina bianconera in Champions League .

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Spalletti. 

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Maxi Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Pedro Goncalves, Francisco Trincao, Quenda; Ioannidis. All. Rui Borges.

E’ il tedesco Daniel Siebert l’arbitro designato dalla Uefa per Juventus-Sporting Lisbona. Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, Quarto uomo Timo Gerach. Alla Var Christian Dingert, assistente Var lo scozzese Andrew Dallas.

Novembre 4, 2025
scritto daRedazione
