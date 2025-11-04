Napoli-Eintracht 0-0, si complica il cammino in Chanpions League per gli azzurri

Non è mancata la voglia da parte del Napoli di scardinare il muro dell’Eintracht sceso al Maradona con il solo obiettivo quello di non uscire sconfitto . Finisce 0-0 con entrambe le squadre salgono a 4 punti incclassifica, ma si complice il cammino del Napoli nella competizione europea.

I primi 45 minuti il Napoli ha più possesso della palla , ma le occasioni latitano, solo Elmas schiarato da Conte al posto di Spinazzola , chiama in causa il portiere tedesco son un tiro di sinistro centrale. Hojlund troppo isolato in attacco , crea poco, anche per la lentezza nel il gioco del Napoli questo fa buon giuoco all ‘Eintracht ben disposto a cinque in line didfensiva, mai in affanno. Dall’altra parte Milinkovic-Savic, spettatore non pagante.

iNella rirpesa è l’Eintracht a metere i brividi al 50mila del Maradona , Milinkovic–Savic a chiude la porta a Knauff salvando il Napoli. Conte inserisce Neres e Lang, l’olandese entra nem latch con più piglio rispoetto al brasialiano e daun suo cross , McTominay all’83 si divora il vantaggio con un rigore in movimento calciato in altissimo . Nel finale Zetterer salva due volte su Elmas e Hojlund per un pari che non serve a granché per la classifica degli azzurri che restano a pari punti con i tedeschi in zona playoff.

IL TABELLINO

NAPOLI-EINTRACHT 0-0

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic 6,5 ; Di Lorenzo, 5,5 Rrahmani, 6 Buongiorno 6 , Gutierrez; 6 Anguissa 6 , Lobotka 5,5 (28′ st Lang 6,5 ), McTominay 5 ; Politano5 (20′ st Neres) 5 , Hojlund 5 , Elmas 6

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang

Allenatore: Conte

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer 6 ; Collins 6 , Koch 6,5, Theate 6,5 ; Kristensen, 6 Chaibi 6 (45’+3′ st Dahoud s.v. ), Larsson 5,5 (34′ st Skhri s.v. ), Brown 7 (45’+3′ st Amenda s.v. ); Gotze 6 , Bahoya 6 (20′ st Knauff 6 ); Burkardt 6,5

A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Wahi, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi

Allenatore: Toppmoller

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N)