Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Champions League , oggi in campo Napoli e Juventus contro Eintracht e Sporting Lisbona
Fioenina , ufficile l’esonero di Pioli
Roma , Dybala: lesione bicipite femorale sinsitro

Fioenina , ufficile l’esonero di Pioli

Novembre 4, 2025
scritto daRedazione

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Gallopp, in attesa degli accordi tra il clun viola e il nuiovio allenatore Roberto D’Aversa.

Novembre 4, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Champions League , oggi in campo Napoli e Juventus contro Eintracht e Sporting Lisbona

Novembre 4, 2025
Articolo successivo

Roma , Dybala: lesione bicipite femorale sinsitro

Novembre 4, 2025

Recommended for You

Lazio, Zaccagni:”abbiamo dato continuità, era quello che volevamo”

Pisacane , Cagliari:” dobbiamo solo credere in quello che stiamo facendo”

Lazio , Sarri:”una vittoria che da segnali dui crescita”

Sassuolo, Grosso:”Quando la prestazione non è di livello, ogni giocatore deve fare di più”