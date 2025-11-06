Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League : O.Marsiglia – Atalanta 0-1 ; Inter Kiriat 2-1 Leggi ora
Fiorentina , per la panchina pronto Vanoli
Sinner , Atp Finals di Torino , per confermarsi nunero 1 al mondo

Novembre 6, 2025
Novembre 6, 2025
Serie A: finali: Roma -Parma 2-1; Juventus – Udionese 3-1

Formula 1 , Gp del messico: vince Norris , secondo Leclerc,terzo Verstappen

Serie A Finale : Napoli – Inter 3-1, 31° de Bruney rigore, 54° McTominay 59° Chalanoglu rig. 67° Anguissa