Serie C , Rimini altri 3punti di penalizzazione

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un’ammenda di 2.000 euro e 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa.
Sei mesi di inibizione a Valerio Perini, quattro mesi a Sauro Cancellieri.
La società biancorossa era stata deferita lo scorso 7 ottobre a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C.
Diventano così 15 i punti di penalizzazione comminati finora al Rimini per la stagione 2025/’26. I biancorossi scendono a -4 in classifica.