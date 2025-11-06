Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League : O.Marsiglia – Atalanta 0-1 ; Inter Kiriat 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Sinner , Atp Finals di Torino , per confermarsi nunero 1 al mondo
Serie C , Rimini altri 3punti di penalizzazione

Serie C , Rimini altri 3punti di penalizzazione

Novembre 6, 2025
scritto daRedazione

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un’ammenda di 2.000 euro e 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa.

Sei mesi di inibizione a Valerio Perini, quattro mesi a Sauro Cancellieri.

La società biancorossa era stata deferita lo scorso 7 ottobre a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C.

Diventano così 15 i punti di penalizzazione comminati finora al Rimini per la stagione 2025/’26. I biancorossi scendono a -4 in classifica.

Novembre 6, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Sinner , Atp Finals di Torino , per confermarsi nunero 1 al mondo

Novembre 6, 2025

Recommended for You

Serie C – Ternana dai due volti, Con l’Arezzo finisce 1 a 1

Serie C – La Ternana – Pineto 2-1 con più volontà dei Rossoverdi nel secondo tempo