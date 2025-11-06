De Rossi nuovo allenatore del Genoa

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 6, 2025
Redazione

Il Gnoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, Chief of Football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori”.

De Rossi ha firmato per otto mesi, sino a fine stagione, con la possibilità di un rinnovo di un anno in caso di salvezza. 

Novembre 6, 2025
Redazione
Novembre 6, 2025
Novembre 6, 2025

