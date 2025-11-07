John Elkan:” Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus”

(Ansa) – Siamo orgogliosi di esserne l’azionista di controllo da oltre un secolo”.

L’ha detto John Elkann, presidente della holding Exor, in occasione dell’assemblea della società bianconera.

Sosteniamo il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo management team, poiché la nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi solidi con disciplina finanziaria. Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e la nostra passione per il club” ha sottolineato Elkann.