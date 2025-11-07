Milan , Allegri:”il Parma ha sempre lottato in tutte le partite”

Parma- Milan prossimo l’impegno dei rossoneri al Tardini , sabato per l’undicesima giornata di Serie A: “Giocare al Tardini è sempre tosto e affrontiamo una squadra che fa giocare male le avversarie alzando molto il pallone”. così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Emilia.-” Bisognerà stare attenti perché vorranno fare un’impresa.Alzano molto la palla, davanti c’è Pellegrino che è molto bravo sui duelli aerei e giocare a Parma è sempre complicato. Noi tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto, quindi bisogna prepararsi bene mentalmente.