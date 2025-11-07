De Laurentiis tuona:”lo stadio Maradona e un cesso”

Nell’ambito del Football Business Forum organizzato da SDA Bocconi , il preisidente del Napoli , va a ruota libera e noin usa mezzi termini Il nuero uno del club campione d’Italiua si riferisce alla gestione del calcio in Italia., e allo stradio Maradona .

Il presidente ha definito lo stadio in modo perentorio: “Lo stadio Maradona è un cesso“. De Laurentiis ha evidenziato i la differenza tra i ricavi del suo club altri europei: “Anche il PSG gioca in uno stadio non di sua proprietà. Ma pagando la stessa cifra che il Napoli paga al Comune di Napoli, loro hanno uno stadio che fattura 100 milioni l’anno. Gli altri come Milan e Inter incassano magari 14 milioni in una serata di Champions, io in quel cesso di stadio al massimo 3 milioni. E poi dovrei comprare calciatori da 50-60 milioni per competere con loro?”.

De Laurentiis ha puntato il dito contro coloro che non conoscono le dinamiche del calcio moderno: “Voglio uno stadio anche con tanti parcheggi. Chi dice che si viene con i mezzi dice balle! La gente vuole venire allo stadio con la propria macchina, averla pulita, sicura alla fine della partita. E dobbiamo avere questo stadio dentro la città”.

La critica si è estesa alla politica: “La politica non sa nulla di calcio e ignora i lidi verso dove il calcio sta andando”. Poi una dichiarazione inquietante, citando un colloquio con Saviano: “Ndrangheta, mafia e camorra vogliono appropriarsi dei club“.