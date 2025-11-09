Saelemakers -Leao illudono il Milan , Bernabè e De l Prato rirpendono il Diavolo

(Sergio Chiaretti) – Nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A il Milan subisce la rimonta del Parma pareggiando 2-2 in casa degli emiliani.

Al Tardini, i Ducali iniziano aggrednedo i rossoneri , sistemati i rossoneri prendono l’iniziativa del gioco e creando due occasioni : una con Pavlovic e l’alktra con Mkunku. Al 12′ il Milan passa in vantaggio: solita ripartenza bdi Leao, con Saelemaekers che col sinistro dalla distanza sorprendeun disattento Suzuki. Il belga è in buona vena , lo stesso entra in area entrata irregolare di Ndiaye, con Di Bello concede il calcio di rigore , sul dischetto si presenta Leaoi che fa 2-0. Prima della fine del primo tempo i Rossoneri ch sfiorano il tris p, con Suzuki chiamato agli straordinari sulla conclusione di prima di Nkunku. Ma in pieno recupero è una magia di Bernabé (45’+2′) a regalare il gol agli emiliani per accorciare le distanze, con un sinistro a girare telecomandato su cui nulla può Maignan.

Nella ripresa i crociati ripartono con aggressività a caccia del pari. Il Milan rischia al 50′: Cutrone serve per Pellegrino, l’intervebnto di Estupinan sull’attaccante a rgentino è quasi da calcio di rigore . Al 61′ Pellegrino centra i palo con un bel cokpo di testa , ma sugli sviluppi dell’azione è Delprato a trovare il pareggio meritato, con Britschgi che pennella un pallone perfetto dalla destra sulla testa del capitano degli emiliani. Allegri cambia e chiaa in causa dalla panchina Pulisic con l’americano che al 76′ si divora il gol del possibile 3-2 su assist di Leao. All’82’ è Saelemaekers si divora il 3 a 2 , il belga in contropiede e salta Suzuki, salva Sorensen in recupero . Ancora emozioni nella fase recupero con Modric che impegna Suzuki.

IL TABELLINO

PARMA-MILAN 2-2

Parma (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (45′ st Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (36′ st Hernani), Keita, Sorensen, Lovik (24′ st Valeri); Cutrone (45’+2′ st Cremaschi), Pellegrino

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Begic, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate

Allenatore: Cuesta

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter (42′ st Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (25′ st Pulisic), Estupinan (25′ st Bartesaghi); Nkunku (15′ st Loftus-Cheek), Leao

A disposizione: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Jashari

Allenatore: Allegri

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 12′ Saelemaekers (M), 25′ rig. Leao (M), 45’+2′ Bernabé (P), 16′ st Delprato (P)

Ammoniti: Modric (M), Sorensen (P)