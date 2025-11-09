Napoli, Conte:”mi disoiace , la sconfitta ci deve far riflettere”

“Il Bologna è una grande squadra , poco Napoli nel secondo tempo: sicuramente più energia da parte del Bologna” ,. Così Antonio Conte ai microfoni Dazn dopo la sconbfitta 2-0 contro il Bologna

“Più positività., più entusiamo, quello che mi disppiace di più , ci deve far riflettere , questa è la quinta sconfitta , tra camoionato e Coppa , dobbiamo fare delle riflessioni , le abbiamo già fatte con tutta la squadra. Il, Bologna ha giocato giovedì, noi ci siamo sciolti , l’energia del Bologna era diversa”

“Sinceramente Hojlund non mi è dispiaciuto , forse è stato il migliore in campo . se vine racchiusa la prestazione sul fare gol o non farlo , è inevitabile. che avevamo preparato alcune cose , lui si eì messo a disposizione d ella squadra , ma siamo mancati in tutto” .

“Io sono preoccupato , perchè una squadra che viene dichiarata protagonista e perde cinqeue partitre c’è qualcosa che non sta andano per il modo giusto” “Tante volte si pensa che dall’oggi al domani il brutto anatroccolo diventi cigno. L’anno scorso abbiamo fatto qualcoisa di straorinario, continuiamo a lavorare, è cambiata l’energia rispetto all’anno scorso, mi dispiace a non riuscire a cambiare questa energia” .