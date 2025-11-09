Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: finale: Roma-Udinese 2-0 , 42′ Pellegrini rigore, 61′ Celik
Dallinga Lucumi , il Napoli affonda 2-0 al Dall'Ara contro il Bologna
Napoli , Buongiorno: con il mister rivedremo dove abbiamo commesso errori"

Novembre 9, 2025
Nell’undicesima giornata di Serie A termina 2-2 il match tra Genoa e Fiorentina si dividono la posta in palio.

Al debutto i die allenatori : de Rossi (Genoa) in tribuna p per scontare un turno di stop , sulla panchina viola Vanoli. I rossoblù che passano in vantaggio al 15’ con Ostigard. Cinque minuti dopo rigore per gli ospiti per fallo di mano di Colombo, trasformato dall’ex Gudmundsson. In avvio di ripresa Colombo sbaglia un rigore (50’), concesso per fallo di mano di Ranieiri poi dopo il raddoppio di Piccoli (57’) è proprio l’ex Milan a siglare il pari definitivo (60’).

IL TABELLINO
Genoa-Fiorentina 2-2
Genoa (3-5-2): Leali ; Marcandalli , Ostigard , Vasquez 6 Norton-Cuffy , Ellertsson , Frendrup , Thorsby, Martin (dal 32’ st Masini); Colombo (dal 22’ st Ekhator ), Vitinha (dal 32’ st Carboni ). All. Giacomazzi. A disp. Siegrist, Sommariva, Kumer, Sabelli, Fini, Cuenca, Stanciu, Gronbaek, Venturino, Cornet, Messias, Ekuban.
Fiorentina (3-5-2): De Gea Pongracic , Marí , Ranieri (dal 21’ st Viti ); Dodo 6, Mandragora, Nicolussi Caviglia , Sohm (dal 30’ st Ndour), Fortini (dal 21’ st Parisi ); Piccoli (dal 40’ st Fazzini), Gudmundsson (dal 31’ st Dzeko sv). All. Vanoli. A disp. Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Kospo, Fagioli, Richardson.

Arbitro: Guida.
Marcatori: 15’ Ostigard (G), 60’ Colombo (G); 20’ rig. Gudmundsson (F), 57’ Piccoli (F).
Ammoniti: Martin (G), Ellertsson (G); Pongracic (F), Ranieri (F), Dodo (F).
Note: amm. Vanoli (all. Fiorentina), 50’ rig. sbagliato da Colombo (G).

Novembre 9, 2025
Dallinga Lucumi , il Napoli affonda 2-0 al Dall'Ara contro il Bologna

Novembre 9, 2025
Napoli , Buongiorno: con il mister rivedremo dove abbiamo commesso errori"

Novembre 9, 2025

