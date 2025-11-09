Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: finale: Roma-Udinese 2-0 , 42′ Pellegrini rigore, 61′ Celik
Fiorentina , Vanoli:"faccio i complimenti ai miei ragazzi"
Fiorentina , Vanoli:"faccio i complimenti ai miei ragazzi"

Novembre 9, 2025

Novembre 9, 2025
scritto daRedazione

“Oggi un passettino lo abbiamo fatto , abbiamo tanti problemi. Fare mezzo allenamento e oggi scendere in campo non è facile. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Siamo stati compatti, e abbiamo avuto la consapevolezza di dove siamo e dove eravamo e anche con chi giocavamo. Dobbiamo ritrovare fluidità e positività per evitare gli errori che abbiamo fatto nei gol subiti”. Così l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli a Dazn.

Novembre 9, 2025
scritto daRedazione
Marelli :" la gomitata di Hojlund a Ferguson da cartellino rosso"

Novembre 9, 2025

Novembre 9, 2025
Serie A: finale: Roma-Udinese 2-0 , 42' Pellegrini rigore, 61' Celik

Novembre 9, 2025

Novembre 9, 2025

