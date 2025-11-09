Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: finale: Roma-Udinese 2-0 , 42′ Pellegrini rigore, 61′ Celik
Roma- Udinese 2-0. Giallorossi in testa alla classifica
Norrsi vince il Gran Premio del Brasile. Secondo Antonelli , terzo Verstappen

Novembre 9, 2025
scritto daRedazione

Norris vince il GP Brasile di Formula 1 2025, Interlagos. Disastro per le due Ferrari di lecler e Hamilton ritirati. Sul secondo gradino del podio Kimi Antonelli , il pilota italiano ha respinto gli attacchi di Max Verstyappen terzo al traguardo . Male Piastri, quinto alla bandiera a scacchi dietro anche a George Russell, e responsabile dell’incidente in fase di ripartenza dopo la Safety Car costato il ritiro del monegasco e, a lui, una pesante penalità di dieci secondi.

L’ordine d’arrivo del GP del Brasile della Formula 1 2025

    Lando Norris McLaren

    Kimi Antonelli Mercedes +10.388

    Max Verstappen Red Bull +10.750

    George Russell Mercedes +15.267

    Oscar Piastri McLaren +15.749

    Oliver Bearman Haas +29.630

    Liam Lawson Racing Bulls +52.642

    Isack Hadjar Racing Bulls +52.873

    Nico Hulkenberg Sauber +53.324

    Pierre Gasly Alpine +53.914

    Alexander Albon Williams +54.184

    Esteban Ocon Haas +54.696

    Carlos Sainz Williams +55.420

    Fernando Alonso Aston Martin +55.766

    Franco Colapinto Alpine +57.777

    Lance Stroll Aston Martin +58.247

    Yuki Tsunoda Red Bull +69.176

    Lewis Hamilton Ferrari (ritirato)

    Charles Leclerc Ferrari (ritirato)

    Gabriel Bortoleto Sauber (ritirato)

os.PilotaTeamPunti
1Lando NorrisMcLaren390
2Oscar PiastriMcLaren366
3Max VerstappenRed Bull341
4George RussellMercedes276
5Charles LeclercFerrari214
6Lewis HamiltonFerrari148
7Andrea Kimi AntonelliMercedes122
8Alexander AlbonWilliams73
9Nico HulkenbergSauber43
10Isack HadjarRacing Bulls43
11Fernando AlonsoAston Martin40
12Oliver BearmanHaas40
13Carlos SainzWilliams38
14Liam LawsonRacing Bulls36
15Lance StrollAston Martin32
16Esteban OconHaas30
17Yuki TsunodaRed Bull28
18Pierre GaslyAlpine22
19Gabriel BortoletoSauber19
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Pos.TeamPunti
1McLaren756
2Mercedes398
3Red Bull366
4Ferrari362
5Williams111
6Racing Bulls82
7Aston Martin72
8Haas70
9Sauber62
10Alpine22
Novembre 9, 2025
scritto daRedazione
Roma- Udinese 2-0. Giallorossi in testa alla classifica

Novembre 9, 2025

