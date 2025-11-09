Norrsi vince il Gran Premio del Brasile. Secondo Antonelli , terzo Verstappen

Norris vince il GP Brasile di Formula 1 2025, Interlagos. Disastro per le due Ferrari di lecler e Hamilton ritirati. Sul secondo gradino del podio Kimi Antonelli , il pilota italiano ha respinto gli attacchi di Max Verstyappen terzo al traguardo . Male Piastri, quinto alla bandiera a scacchi dietro anche a George Russell, e responsabile dell’incidente in fase di ripartenza dopo la Safety Car costato il ritiro del monegasco e, a lui, una pesante penalità di dieci secondi.

L’ordine d’arrivo del GP del Brasile della Formula 1 2025

Lando Norris McLaren

Kimi Antonelli Mercedes +10.388

Max Verstappen Red Bull +10.750

George Russell Mercedes +15.267

Oscar Piastri McLaren +15.749

Oliver Bearman Haas +29.630

Liam Lawson Racing Bulls +52.642

Isack Hadjar Racing Bulls +52.873

Nico Hulkenberg Sauber +53.324

Pierre Gasly Alpine +53.914

Alexander Albon Williams +54.184

Esteban Ocon Haas +54.696

Carlos Sainz Williams +55.420

Fernando Alonso Aston Martin +55.766

Franco Colapinto Alpine +57.777

Lance Stroll Aston Martin +58.247

Yuki Tsunoda Red Bull +69.176

Lewis Hamilton Ferrari (ritirato)

Charles Leclerc Ferrari (ritirato)

Gabriel Bortoleto Sauber (ritirato)

os. Pilota Team Punti 1 Lando Norris McLaren 390 2 Oscar Piastri McLaren 366 3 Max Verstappen Red Bull 341 4 George Russell Mercedes 276 5 Charles Leclerc Ferrari 214 6 Lewis Hamilton Ferrari 148 7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 122 8 Alexander Albon Williams 73 9 Nico Hulkenberg Sauber 43 10 Isack Hadjar Racing Bulls 43 11 Fernando Alonso Aston Martin 40 12 Oliver Bearman Haas 40 13 Carlos Sainz Williams 38 14 Liam Lawson Racing Bulls 36 15 Lance Stroll Aston Martin 32 16 Esteban Ocon Haas 30 17 Yuki Tsunoda Red Bull 28 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI