Norrsi vince il Gran Premio del Brasile. Secondo Antonelli , terzo Verstappen

Norris vince il GP Brasile di Formula 1 2025, Interlagos. Disastro per le due Ferrari di lecler e Hamilton ritirati. Sul secondo gradino del podio Kimi Antonelli , il pilota italiano ha respinto gli attacchi di Max Verstyappen terzo al traguardo . Male Piastri, quinto alla bandiera a scacchi dietro anche a George Russell, e responsabile dell’incidente in fase di ripartenza dopo la Safety Car costato il ritiro del monegasco e, a lui, una pesante penalità di dieci secondi.
L’ordine d’arrivo del GP del Brasile della Formula 1 2025
Lando Norris McLaren
Kimi Antonelli Mercedes +10.388
Max Verstappen Red Bull +10.750
George Russell Mercedes +15.267
Oscar Piastri McLaren +15.749
Oliver Bearman Haas +29.630
Liam Lawson Racing Bulls +52.642
Isack Hadjar Racing Bulls +52.873
Nico Hulkenberg Sauber +53.324
Pierre Gasly Alpine +53.914
Alexander Albon Williams +54.184
Esteban Ocon Haas +54.696
Carlos Sainz Williams +55.420
Fernando Alonso Aston Martin +55.766
Franco Colapinto Alpine +57.777
Lance Stroll Aston Martin +58.247
Yuki Tsunoda Red Bull +69.176
Lewis Hamilton Ferrari (ritirato)
Charles Leclerc Ferrari (ritirato)
Gabriel Bortoleto Sauber (ritirato)
|os.
|Pilota
|Team
|Punti
|1
|Lando Norris
|McLaren
|390
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|366
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|341
|4
|George Russell
|Mercedes
|276
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|214
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|148
|7
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|122
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|43
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|43
|11
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|40
|12
|Oliver Bearman
|Haas
|40
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|38
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|36
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|16
|Esteban Ocon
|Haas
|30
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|28
|18
|Pierre Gasly
|Alpine
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|19
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
CLASSIFICA COSTRUTTORI
|Pos.
|Team
|Punti
|1
|McLaren
|756
|2
|Mercedes
|398
|3
|Red Bull
|366
|4
|Ferrari
|362
|5
|Williams
|111
|6
|Racing Bulls
|82
|7
|Aston Martin
|72
|8
|Haas
|70
|9
|Sauber
|62
|10
|Alpine
|22