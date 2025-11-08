F1 , Gp del Brasile Sprint Race : vince Norris , secondo Antonelli terzo Russel. Piastri a muro

La Sprint Race del GP del Brasile a Interlagos la vince Lando Norris, che così può allungare sia su Max Verstappen (4°) sia su Oscar Piastri, fuori in curva 3 all’ottavo giro.
Secondo uno splendido Andrea Kimi Antonelli (2°) e George Russell (3°), entrambi su Mercedes. . Le due Ferrari: Leclerc 5° , dietro Max Verstappen 4° (Red Bull) , Hamilton 7° dietro a Fernando Alonso (Aston Marin) . Pierre Gasly (8°). Il francese dell’Alpine è passato avanti nel finale su Lance Stroll (9°), decimo Isack Hadjar sulla Racing Bulls.
Gara sfortunata per Oscar Piastri , il pilota McLaren in lotta per il titolo di campoione del mondo all’ottavo giro in curva 4 tocca il cordolo e va al muro , stessa sorte per Hulkenberg e Bortoleto. La gara è stata interrotta per circa 20 minuti.
L’ordine di arrivo della Sprint del Brasile 2025
- Lando Norris
- Andrea Kimi Antonelli
- George Russell
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Fernando Alonso
- Lewis Hamilton
- Pierre Gasly
- Lance Stroll
- Isack Hadjar
- Esteban Ocon
- Oliver Bearman
- Liam Lawson
- Yuki Tsunoda
- Carlos Sainz
- Nico Hülkenberg
- Alexander Albon
- Gabriel Bortoleto (rit)
- Oscar Piastri (rit)
- Franco Colapinto (rit)
La nuova classifica dopo la Sprint del Brasile 2025
- Lando Norris McLaren 365 (+8)
- Oscar Piastri McLaren 356
- Max Verstappen Red Bull 326 (+5)
- George Russell Mercedes 264 (+6)
- Charles Leclerc Ferrari 214 (+4)
- Lewis Hamilton Ferrari 148 (+2)
- Andrea Kimi Antonelli Mercedes 104 (+7)
- Alexander Albon Williams 73
- Nico Hülkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 41
- Isack Hadjar Rb 39
- Carlos Sainz Williams 38
- Fernando Alonso Aston Martin 40 (+3) ⬆︎ (+1 posizione)
- Pierre Gasly Alpine 21 (+1) ⬆︎ (+1 posizione)
- Oliver Bearman Haas 32
- Lance Stroll Aston Martin 32
- Esteban Ocon Haas 30
- Liam Lawson Rb 30
- Yuki Tsunoda Red Bull 28
- Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 19
- Franco Colapinto Alpine 0
- Jack Doohan Alpine 0