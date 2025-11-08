F1 , Gp del Brasile Sprint Race : vince Norris , secondo Antonelli terzo Russel. Piastri a muro

La Sprint Race del GP del Brasile a Interlagos la vince Lando Norris, che così può allungare sia su Max Verstappen (4°) sia su Oscar Piastri, fuori in curva 3 all’ottavo giro.

Secondo uno splendido Andrea Kimi Antonelli (2°) e George Russell (3°), entrambi su Mercedes. . Le due Ferrari: Leclerc 5° , dietro Max Verstappen 4° (Red Bull) , Hamilton 7° dietro a Fernando Alonso (Aston Marin) . Pierre Gasly (8°). Il francese dell’Alpine è passato avanti nel finale su Lance Stroll (9°), decimo Isack Hadjar sulla Racing Bulls.

Gara sfortunata per Oscar Piastri , il pilota McLaren in lotta per il titolo di campoione del mondo all’ottavo giro in curva 4 tocca il cordolo e va al muro , stessa sorte per Hulkenberg e Bortoleto. La gara è stata interrotta per circa 20 minuti.

L’ordine di arrivo della Sprint del Brasile 2025

Lando Norris Andrea Kimi Antonelli George Russell Max Verstappen Charles Leclerc Fernando Alonso Lewis Hamilton Pierre Gasly Lance Stroll Isack Hadjar Esteban Ocon Oliver Bearman Liam Lawson Yuki Tsunoda Carlos Sainz Nico Hülkenberg Alexander Albon Gabriel Bortoleto (rit) Oscar Piastri (rit) Franco Colapinto (rit)

La nuova classifica dopo la Sprint del Brasile 2025