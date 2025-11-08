Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A, finale : Juventus-Torino 0-0
F1 , Gp del Brasile Sprint Race : vince Norris , secondo Antonelli terzo Russel. Piastri a muro
F1 , Gp del Brasile Sprint Race : vince Norris , secondo Antonelli terzo Russel. Piastri a muro

Novembre 8, 2025
scritto daRedazione

La Sprint Race del GP del Brasile a Interlagos la vince Lando Norris, che così può allungare sia su Max Verstappen (4°) sia su Oscar Piastri, fuori in curva 3 all’ottavo giro.

Secondo uno splendido Andrea Kimi Antonelli (2°) e George Russell (3°), entrambi su Mercedes. . Le due Ferrari: Leclerc 5° , dietro Max Verstappen 4° (Red Bull) , Hamilton 7° dietro a Fernando Alonso (Aston Marin) . Pierre Gasly (8°). Il francese dell’Alpine è passato avanti nel finale su Lance Stroll (9°), decimo Isack Hadjar sulla Racing Bulls.

Gara sfortunata per Oscar Piastri , il pilota McLaren in lotta per il titolo di campoione del mondo all’ottavo giro in curva 4 tocca il cordolo e va al muro , stessa sorte per Hulkenberg e Bortoleto. La gara è stata interrotta per circa 20 minuti.

L’ordine di arrivo della Sprint del Brasile 2025

  1. Lando Norris
  2. Andrea Kimi Antonelli
  3. George Russell
  4. Max Verstappen
  5. Charles Leclerc
  6. Fernando Alonso
  7. Lewis Hamilton
  8. Pierre Gasly
  9. Lance Stroll
  10. Isack Hadjar
  11. Esteban Ocon
  12. Oliver Bearman
  13. Liam Lawson
  14. Yuki Tsunoda
  15. Carlos Sainz
  16. Nico Hülkenberg
  17. Alexander Albon
  18. Gabriel Bortoleto (rit)
  19. Oscar Piastri (rit)
  20. Franco Colapinto (rit)

La nuova classifica dopo la Sprint del Brasile 2025

  1. Lando Norris McLaren 365 (+8)
  2. Oscar Piastri McLaren 356
  3. Max Verstappen Red Bull 326 (+5)
  4. George Russell Mercedes 264 (+6)
  5. Charles Leclerc Ferrari 214 (+4)
  6. Lewis Hamilton Ferrari 148 (+2)
  7. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 104 (+7)
  8. Alexander Albon Williams 73
  9. Nico Hülkenberg Stake F1 Team Kick Sauber 41
  10. Isack Hadjar Rb 39
  11. Carlos Sainz Williams 38
  12. Fernando Alonso Aston Martin 40 (+3) ⬆︎ (+1 posizione)
  13. Pierre Gasly Alpine 21 (+1) ⬆︎ (+1 posizione)
  14. Oliver Bearman Haas 32
  15. Lance Stroll Aston Martin 32
  16. Esteban Ocon Haas 30
  17. Liam Lawson Rb 30
  18. Yuki Tsunoda Red Bull 28
  19. Gabriel Bortoleto Stake F1 Team Kick Sauber 19
  20. Franco Colapinto Alpine 0
  21. Jack Doohan Alpine 0
Novembre 8, 2025
scritto daRedazione
