Europa League , risultati 4a giornata

Tutti i risultati della quarta giornata di Europa League:
Basilea – Steaua Bucarest 3-1 [19′ rig. Shaqiri (B), 57′ Olaru (S), 73′ Shaqiri (B), 88′ Salah (B)]
Dinamo Zagabria – Celta Vigo 0-3 [4′ Duran, 28′ aut. Dominguez, 44′ Duran]
Malmo – Panathinaikos 0-1 [85′ Djuricic]
Midtjylland – Celtic Glasgow 3-1 [33′ Erlic (M), 35′ Gogorza (M), 41′ Franculino (M), 81′ rig. Hatate (C)]
Nizza – Friburgo 1-3 [25′ Kevin (N), 29′ Manzambi (F), 39′ rig. Grifo (F), 42′ Scherhant (F)]
Salisburgo – Go Ahead Eagles 2-0 [59′ Vertessen, 80′ Terzic]
Stella Rossa Belgrado – Lille 1-0 [85′ rig. Arnautovic]
Sturm Graz – Nottingham Forest 0-0
Utrecht – Porto 1-1 [48′ Rodriguez (U), 66′ Sainz (P)]
Aston Villa – Maccabi Tel Aviv 2-0 [46′ pt Maatsen, 59′ rig. Malen]
Betis Siviglia – Olympique Lione 2-0 [30′ Ezzalzouli, 35′ Antony]
BOLOGNA – Brann 0-0
Sporting Braga – Genk 3-4 [30′ Zalazar (SB), 47′ pt Heymans (G), 48′ Sor (G), 59′ Oh Hyeon-Gyu (G), 71′ Zalazar (SB), 72′ Medina (G), 86′ Lagerbielke (SB)]
Ferencvaros – Ludogorets Razgrad 3-1 [32′ Kanichowsky (F), 53′ Cadu (F), 78′ Son (L), 89′ Joseph (F)]
Paok Salonicco – Young Boys 4-0 [54′ Bianco, 67′ Giakoumakis, 72′ Konstantelias, 76′ Baba]
Viktoria Plzen – Fenerbahçe 0-0
Rangers Glasgow – ROMA 0-2 [13′ Soulé, 36′ Pellegrini]
Stoccarda – Feyenoord 2-0 [84′ El Khannouss, 91′ Undav]
CLASSIFICA:
Midtjylland 12 punti
Friburgo 10
Ferencvaros 10
Sporting Braga 9
Aston Villa 9
Olympique Lione 9
Celta Vigo 9
Viktoria Plzen 8
Betis Siviglia 8
Dinamo Zagabria 7
Porto 7
Paok Salonicco 7
Brann 7
Genk 7
Fenerbahçe 7
Lille 6
ROMA 6
Basilea 6
Stoccarda 6
Young Boys 6
G.A. Eagles 6
Panathinaikos 6
Nottingham Forest 5
BOLOGNA 5
Celtic Glasgow 4
Sturm Graz 4
Stella Rossa Belgrado 4
Ludogorets Razgrad 3
Steaua Bucarest 3
Salisburgo 3
Feyenoord 3
Maccabi Tel Aviv 1
Malmo 1
Utrecht 1
Nizza 0
Rangers Glasgow 0