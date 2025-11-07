Roma , Gasperini:”Abbiamo fatto una buona partita, con qualche difficoltà “

Dopo due sconfitte consecutie in Europa League , arriva il primo successo per la Roma , sul diffiie campo dei Rangers Glasgow. Gian Piero Gasperini si gode il successo : “Vincere su questi campi non è mai semplice, perché l’ambiente è carico e l’avversario è tosto sul piano atletico – l’analisi del tecnico giallorosso a Sky -. Abbiamo fatto una buona partita, con qualche difficoltà che in queste partite ci sta”.